توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم بإشعال الحرائق التي اندلعت في 17 ولاية

كشف النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، أنه تم توقيف 9 أشخاص يشتبه بتورطهم في إشعال الحرائق الأخيرة التي إندلعت في 17 ولاية.

ولدى نزوله ضيفا مساء الأربعاء على قناة “كنال ألجيري”، أوضح النائب العام، بأن التحقيقات الجارية، افضت إلى توقيف 4 اشخاص في ولاية تيزي وزو، شخصين في ولايتي المدية وعين الدفلى، وشخص بجيجل.

كما أشار المتحدث نفسه، إلى أن المعطيات تؤكد أن الوقائع دبر لها مع سبق الاصرار، هو فعل ارهابي حسب المادة 87 من قانون العقوبات.