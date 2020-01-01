توقيف 9 أشخاص مطلوبين لدى العدالة في أم البواقي

أفلحت مصالح أمن ولاية أم البواقي، اليوم، في توقيف عدة متورطين ومسبوقين قضائيا في عمليات مداهمة بمناسبة حلول العام الجديد.

وحسبما ورد في بيان لذات المصالح، فإنّ عمليات المداهمة مكننت من توقيف عدة مجرمين ومسبوقين قضائيا.

وأوضح ذات المصدر، أنّه تم توقيف تسعة أشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية لتورطهم في قضايا مختلفة.

كما قامت ذات العناصر بتوقيف شخصين على متن مركبة عثر بحوزتهما على بضاعة ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب.

حيثُ تمثلت في440 علبة سجائر من مختلف الأنواع، إلى جانب 100 كيس من مادة الشمة، و200 حزمة من ورق الترشق.

وأضاف ذات البيان، أنّه تم توقيف شخص بحوزته 04 خراطيش عيار 16 خاصة ببندقية صيد.

كما أوقفت شخصين على متن مركبة سياحية بحوزتهما كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ45 وحدة من مختلف الأنواع.