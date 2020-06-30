توقيف 9 أشخاص وإسترجاع مركبة ودراجة نارية في الوادي

تمكنت مصالح أمن دائرة البياضة في الوادي، من توقيف 9 أشخاص متورطون في عدة قضايا تتعلق بجرائم تمس بالأشخاص وممتلكاتهم.

وتعود حيثيات القضية الأولى، إلى تلقى ذات المصلحة، لشكوى من قبل أحد المواطنين تفيد بسرقة مركبته من نوع “طويوطا هيلكس”.

ليتم على الفور إخطار وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق.

ومن خلال جمع الأدلة والبراهين التقنية، توصلت ذات الهيئة، إلى تحديد هوية الفاعل.

وفي قضية أخرى ومن خلال تلقي ذات المصلحة لشكوى تتعلق بسرقة دراجة نارية، تم على الفور فتح تحقيق، أين توصلت إلى الفاعلين وهم 3 شباب، والذين تم توقيفهم واسترجاع الدراجة النارية المسروقة.

وفي سياق آخر، وفي إطار تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحجر الجزئي، ومن خلال الدوريات الميكانيكية و الراجلة، قامت بتوقيف 5 أشخاص لحيازتهم أسلحة بيضاء محظورة “سيف، سكين”.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملفات قضائية ضد المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.