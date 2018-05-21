توقيف 9 أشخاص وحجز أزيد من ألف قرص مهلوس بـ 3 ولايات

تمكنت قوات الأمن، بحر الاسبوع الجاري، من توقيف 9 أشخاص وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1155 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى 20 قارورة من النوع السائل بكل أم البواقي، معسكر، وهران.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، فإن حيثيات العملية الأولى التي قامت بها عناصر أمن ولاية أم البواقي، تمت على إثر توقيف مركبة،

وبعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية، تم العثور بداخلها على 450 قرص مهلوس، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم.

أما مجريات العملية الثانية، التي نفذتها عناصر أمن ولاية معسكر، مكنتها من حجز 420 قرص مهلوس، مع توقيف شخصين مشتبه فيهما تم تحويلهما لمقر أمن الدائرة على ذمة التحقيق.

بينما العملية الثلاثة، التي نفذتها عناصر أمن ولاية وهران، مكنت من حجز 288 قرص مهلوس من مختلف الأنواع والأحجام، مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.

وبعد إستكمال الاجراءات المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.