 توقيف 9 أشخاص وراء مقتل شيخ في الثمانين من العمر بالجلفة

تمكنت الشرطة القضائية بالجلفة، من فك لغز جريمة قتل راح ضحيتها شيخ في الثمانين من العمر، بتوقيف 9 مشتبه فيهم.

وحسب ذات المصدر، فإن القضية تعود لأمسية الأربعاء الماضي، بعد الإبلاغ، عن وجود شيخ جثة هامدة داخل مسكنه بأحد أحياء الجلفة.

وقد أسفرت التحريات، عن تحديد هوية الشخص المشتبه فيه، وتوقيفه وبحوزته بعض مسروقات الضحية.

وبعد التحقيق، تم التوصل إلى تحديد هوية شريكه الرئيسي وباقي العناصر، وعددهم سبعة أفراد في العقدين الثاني والثالث من عمرهم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم التسعة، أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة الجلفة.