توقيف 9 بارونات مخدرات وحجز قرابة 9 قناطر زطلة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 9 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 13 و19 أكتوبر الجاري، قدرت كمية المحجوزات بـ”889″ كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 34 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 49 كيلوغرام من نفس المادة و223956 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش 413 شخصا بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف.

وضبطت ذات المفارز، 26 مركبة و241 مولدا كهربائيا و122 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (15) طن من خليط خام الذهب والحجارة.

كما تم توقيف 26 شخصا آخر وحجز 9 بنادق صيد ومسدسين آليين و717305 وحدة من الألعاب النارية و89,5 قنطار من مادة التبغ، بكل من الوادي وبسكرة وورڤلة وإن أمناس وباتنة.

هذا وتم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ71150 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

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