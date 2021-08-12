توقيف 9 تجار مخدرات وحجز أكثر من 9 قناطير زطلة خلال أسبوع

نفّذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 من الشهر الجاري، عديد العمليات التي تؤكد التزام القوات المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة بالبلاد.

وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 9 تجار مخدرات وضبطت 9 قناطير و55 كيلوغرام من الكيف المعالج، حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين وحجز 18 كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى 42295 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 82 شخص وضبطت 17 مركبات و86 مولدا كهربائيا و45 مطرقة ضغط و19 أجهزة للكشف عن المعادن و16 طن من خليط الحجارة والذهب الخام.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم حجز 38130 علبة من مادة التبغ و3568 وحدة من مختلف أنواع الخمور خلال عمليات نُفذت بكل من بسكرة والوادي وإن أمناس. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 11798 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية على طول السواحل الوطنية لـ 376 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين ڨزام وتلمسان وغرداية وسوق أهراس.

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