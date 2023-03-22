توقيف 9 عناصر دعم للإرهاب وإحباط إدخال قنطارين كيف من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 39 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 15 إلى 21 مارس 2023، تقدر كمية المحجوزات، بقنطارين و18 كيلوغرام من الكيف المعالج. فيما تم ضبط 87401 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما تم توقيف 635 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف وجانت.

وتم ضبط 23 مركبة و205 مولدات كهربائية و137 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن. و11 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 14 شخصا آخر وضبط 6 بنادق صيد و4,5 قناطير من مادة التبغ وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(16) طن. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (98689) لتر. بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 132 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. كما تم توقيف 220 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.