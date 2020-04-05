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توقيف 9 متورطين في التحريض على التجمهر وكسر حظر التجوال بوهران

أخبار الجزائر
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توقيف 9 متورطين في التحريض على التجمهر وكسر حظر التجوال بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من توقيف 9 متورطين في التجمهر غير المرخص والتحريض عليه، الإخلال بالنظام العام وكسر حظر التجوال.

عملية التوقيف تمت بناء على تحقيقات موسعة باشرتها ذات الفرقة بعد تداول فيديو عبر الفايسبوك يظهر اقدام مجموعة من المواطنين بحي 2000 مسكن ببلقايد وهران على كسر حظر التجوال وعدم الالتزام بقرارات السلطات العمومية مع التحريض على التجمع والتجمهر.
وقد تم تحديد هوية كافة المتورطين التسعة من بينهم 3 قصر تتراوح أعمارهم مابين 17 و65 سنة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=801398

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