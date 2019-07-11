توقيف 9 منقبين عن الذهب و8 تجار مخدرات بأربع ولايات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، تسعة منقبين عن الذهب، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما حجزت أربع مركبات رباعية الدفع، 17 مولد كهربائي، 15 مطرقة ضغط، 20 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، وجهازي إتصال عبر الأقمار الصناعية،

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من عين تموشنت وتبسة، ثمانية تجار مخدرات وحجزوا 09 كيلوغرامات من الكيف المعالج.

كما تم ضبط 2326 قرص مهلوس ببجاية، وفق ذات المصدر .

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني، بسكيكدة، شخصا بحوزته كمية معتبرة من مادة الذهب تقدر بـ41 كلغ،

في حين تم توقيف 21 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان، يضيف نفس المصدر .