توقيف 9 موظفين في البريد وصندوق التقاعد بتهمة الاختلاس في قسنطينة

أوقفت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية قسنطينة، 9 موظفين في البريد وصندوق التقاعد، منهم بينهم امرأتان وموظفون سابقون، تتراوح أعمارهم بين 36 و86 سنة، تورطوا في قضية اختلاس أموال عن طريق الاحتيال، تعود إلى عريضة محررة مقدمة من قبل المديرية الولائية للبريد قسنطينة، مفادها قيام موظفين عاملين باختلاس أموال عمومية، من خلال القيام بعمليات سحب غير قانونية لمبالغ مالية من حساب بريدي جارٍ، ليتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية، مكن من الوصول إلى هوية الفاعلين.

كما كشفت التحقيقات قيام موظف رفقة بعض من زملائه باختلاس أموال من الحساب البريدي الخاص بوالدته بعد وفاتها بين الفترة الممتدة بين 2010 و 2018، ليتم توقيف المعنيين وتحويلهم إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق، الذي كشف استخدام الفاعل الرئيسي للبطاقة المغناطيسية والصكوك البريدية، مستغلا وظيفته بمساعدة زملائه العاملين في مراكز البريد، مستغلا عدم تحيين ملف التقاعد للمعنية وعدم توقيف صبّ المنحة في حسابها من قبل موظفي صندوق التقاعد، حيث وصل الضرر المالي لقرابة 600 مليون سنتيم.

وبعد بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم تقديم المعنيين أمام النيابة المحلية عن تهم الإساءة في استغلال الوظيفة، اختلاس أموال عمومية، الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، حيث صدر في حقهم أمس بالإيداع رهن الحبس.

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طاحت، عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، نهاية الأسبوع الفارط، بمروجين للمشروبات الكحولية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن المشتبه فيهم الموقوفين الثلاثة أعمارهم في العقد الرابع من عمرهم. تورطوا في حيازة كمية من المشروبات الكحولية ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

كما كشفت ذات المصادر، أن العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات مفادها، قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية المشروبات الكحولية بمسكنه الكائن بمدينة الجلفة، قصد الترويج. ليتم بعد تفعيل العمل الإستعلاماتي الميداني من توقيف ذات المشتبه فيه. و بحوزته كمية أولية من المشروبات الكحولية. وقد تم توقيف شخصين آخرين لضلوعهم في القضية.

و أوضح ذات المصدر، أنه بتفتيش مسكني إثنين من الموقوفين، تمّ العثور بداخلهما على كمية أخرى من المشروبات الكحولية، قدر عددها الإجمالي بــ:444 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأحجام والأنواع. بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء من الصنف السادس (سيوف)، منظار ليلي، سلاح ناري من الصنف الخامس وذخيرة.

كما تمّ العثور على آلة لعد النقود ومبلغ مالي قيمته 30 مليون سنتيم من عائدات بيع المشروبات الكحولية، مع حجز مركبة تجارية على صلة بالقضية.

و أفاد ذات المصدر، أنه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة. ليتم بعد إجراءات المثول الفوري، وضع أحدهم رهن الحبس المؤقت، أما الإثنين الأخرين فمنحا إفراج مؤقت.

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