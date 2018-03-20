توقيف 95 شخص وحجز 902 قرص مهلوس بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف 95 شخصا لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن القضايا التي تورط فيه المشتبه فيهم تشمل الحيازة والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

بالإضافة حمل أسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي.

كما قامت مصالح أمن ولاية الجزائر، بتنفيذ عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء، خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة.

أين أسفرت هذه العمليات على حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، و902 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى 25 سلاحا أبيضا من مختلف الأنواع والأحجام تستعمل في السطو والإعتداءات على المواطنين.