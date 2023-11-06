توقيف المشتبه فيه بدهس إمراة وفراره بسريانة في باتنة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسريانة من توقيف شخص مشتبه فيه في حادث مميت للمرور متبوع بفرار.

وحسب ذات المصالح فقد تلقت ذات الفرقة إتصالا من أحد مستعملي الطريق يفيد بوقوع حادث مميت للمرور متبوع بفرار مرتكبه على متن سيارة نوع داسيا ستابواي رمادية اللون دون توضيحات أخرى.

وعلى إثر ذلك تم تحديد هوبة المشتبه فيه وتوقيفه والبالغ من العمر 29 سنة على متن مركبته السالفة الذكر. وذلك على مستوى بلدية فسديس.

ليتم اقتياده من طرف الفرقة المحلية والتنسيق مع فرقة سريانة مكان وقوع الحادث قصد مواصلة التحقيق.

وللإشارة فإن الحادث وقع في حدود الساعة 13:30 بعد منتصف النهار على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بالضبط على مستوى مشتة ملال بلدية سريانة أسفر للأسف عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 44 سنة.

حيث فتحت ذات الفرقة تحقيقا في الحادث أين تم رفع ضد السائق جنحة القتل الخطأ، جنحة عدم تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر وجنحة الفرار