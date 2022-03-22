توقيف سيدة حاولت قتل زوجها بسكب الزيت المغلي عليه في عنابة!

الزوج أصيب بحروق على الوجه ويرقد بالمستشفى الجامعي

ألقت مصالح الأمن بولاية عنابة، القبض على سيدة في العقد الرابع من العمر حاولت وضع حد لحياة زوجها حرقا. بعدما سكبت الزيت الساخن على وجهه وجسده. ما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة استدعت نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا في مدينة عنابة. أين قبع في العناية الطبية لأزيد من أسبوع.

وحسب معطيات متوفرة، فإن الحادثة الغريبة والفريدة من نوعها، وقعت على إثر خلاف وقع بين المرأة وزوجها.

من جهة أخرى، أوضح في ذات الخصوص بيان صحافي لخلية الاتصال والعلاقات العامة بمديرية الأمن الولائي بعنابة. تحوز “النهار” على نسخة منه. أن القضية عالجتها قوات الشرطة بأمن دائرة برحال والتي تمكنت من توقيف امرأة تبلغ من العمر 40 سنة. مشتبه فيها في قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار عن طريق الحرق بواسطة سائل زيت الطبخ.

إلى ذلك، علمت “النهار” أنه بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية وسماع أقوال المتهمة. تم تقديمها أمام الجهات القضائية. أين أمر قاضي التحقيق بمحكمة برحال الابتدائية بوضع الزوجة المتهمة الحبس بالمؤسسة العقابية إلى غاية تاريخ جلسة محاكمتها بما نسب إليها من تهم.

طالع أيضا: غليزان..العثور على سيدة في العقد السادس مشنوقة بحبل ببلدية وادي الجمعة

عثر مساء اليوم الأحد، على سيدة في العقد السادس من العمر، مشنوقة بواسطة حبل داخل مسكنها الواقع ببلدية وادي الجمعة دائرة الحمادنة في ولاية غليزان.

وكانت هذه السيدة تعاني من ظروف اجتماعية جد قاهرة، هذا وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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