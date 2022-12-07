توقيف شخص يقوم بسرقة أسلاك نحاسية من الشركة التي يعمل بها 

تمكنت عناصر الأمن بولاية جيجل من توقيف شخص يعمل بإحدى الشركات الاقتصادية العمومية في حالة تلبس يقوم بالسطو على كميات معتبرة من مادة نحاسية وحسب مصادر النهار فان العملية التي تمت بنجاح بعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي قبل رصد تحركات المشتبه فيه و يتعلق الأمر بأحد الأشخاص العاملين بهذه الشركة المختصة في الانارة العمومية ، مكنت عناصر الأمن من توقيف المتهم في حالة تلبس يقوم بتقطيع الاسلاك النحاسية بواسطة آلة في مكان قريب من مقر إدارة الشركة قبل أن يتم حجز كمية معتبرة من الاسلاك النحاسية التي تم تجميعها عقب أشغال عملية إعادة الشبكة الخاصة بالإنارة العمومية بالمدخل الغربي لمدينة جيجل و تعود ملكيتها للدولة وهذا بعدما تم تقطيعها من طرف الشخص الموقوف بعد الحصول عليها وبيعها بطريقة غير قانونية ليتم فتح تحقيق معه وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة في انتظار محاكمته لاحقا.