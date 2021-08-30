توقيف صاحب وكالة لكراء السيارات بحوزته “كوكايين” ومهلوسات في جيجل

بعد عملية لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في “زيامة منصورية”

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة “زيامة منصورية” في جيجل، من الإطاحة بأربعيني بحوزته مخدرات صلبة “كوكايين” بغرض المتاجرة.

العملية التي جاءت بعد المعلومات التي تحصل عليها أعوان الأمن، مفادها وجود نشاط مشبوه لأحد الأشخاص صاحب وكالة لكراء السيارات، أين يقوم بنقل مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية من إحدى الولايات المجاورة باستعمال مختلف أنواع المركبات الفخمة ودراجات نارية من الحجم الكبير، ليتم استغلال هذه المعلومات وتوظيفها توظيفا محكما، مع وضع مخطط أمني، أسفر في وقت قياسي عن توقيف المشتبه، ويتعلق الأمر بأربعيني ينحدر من مدينة “زيامة منصورية”، وذلك أثناء عودته إلى هذه الأخيرة على متن دراجته النارية من الحجم الكبير، وعند تفتيشه، عثر المحققون بحوزته على حزم صغيرة بها مسحوق أبيض، تبين بعد إخضاعه للتحاليل المخبرية أنها عبارة عن مخدرات صلبة مكونة من مادة “الكوكايين”، والتي قدر وزنها بـ 2.5 غرام.

وبعد اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية صاحبة إقليم الاختصاص، تواصلت عملية التحقيق مع المعني وتم تفتيش مسكنه العائلي، أين تم العثور على ما يقارب 250 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأصناف، ومجموعة من قارورات دواء مخدّر، بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته 10 ملايين سنتيم، وكذا بندقية صيد بحرية من دون رخصة وعصي خشبية من الحجم الكبير ومفرقعة بحرية “سينيال”، ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية، التي أصدرت في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية في جيجل إلى غاية محاكمته بالتهم المنسوبة إليه.