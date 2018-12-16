توقيف4 أشخاص وإسترجاع 23 مليون سنتيم بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لـبئر مراد رايس بالعاصمة، في عمليتين متفرقتين من توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم، وحجز 1100 مؤثر عقلي، ومبلغ مالي قدره 23 مليون سنتيم.

وأوضح بيان، صدر اليوم الأحد من ذات الهيئة، بأن عناصر الشرطة أوقفت شخصين مشتبه فيهما كانا على متن سيارة سياحية، وبعد إخضاعهما لعملية التفتيش القانونية، عثر على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتم.

في حين وجد بمنزل أحد المشتبه فيهما، على 564 مؤثر عقلي، ومبلغ مالي قدره 07 مليون سنتيم.

أما العملية الثانية، مكنت ذات المصالح الأمنية من حجز 550 مؤثر عقلي، وكذا 7 قارورات تحتوي على سائل مخدر، ومبلغ مالي قدره3.8 مليون سنتيم.

وذلك بعد توقيف شخصين مشتبه فيهما، كانا يتاجران في المؤثرات العقلية.