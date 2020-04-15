توقيف41 مركبة وتحويل 151 شخصا لمقرات الدرك بسبب مخالفة الحجر الصحي بالشلف

أخبار الجزائر
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توقيف41 مركبة وتحويل 151 شخصا لمقرات الدرك بسبب مخالفة الحجر الصحي بالشلف
بقلم رشيد مشورب

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف41 مركبة وتحويل 151 شخصا بسبب مخالفات الحجر الصحي بالشلف.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تأتي في إطار إجراء الحجر الجزئي على مستوى ولاية الشلف للوقاية من إنتشار وباء كورونا كوفيد -19 المستجد.

وقد اتخذت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني جملة من الإجراءات القانونية ضد 41 سائق مركبة بمختلف أنواعها بما في ذلك دراجات نارية ليتم إيداعها المحش.

كما تم تحويل 151 شخص من مختلف الفئات العمرية جراء مخالفتهم لتلك التدابير خلال الفترة الممتدة من تاريخ 06/04/2020 إلى غاية 13/04/2020.


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