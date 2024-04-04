توقيف سائق شاحنة عرض حياة الغير للخطر متبوع بالضرب والسب في العاصمة

أوقفت مصالح الدرك الوطني بأولاد بلحاج في الجزائر العاصمة سائق شاحنة بتهمة تعريض حياة الغير للخطر المتبوع بالتهديد بالضرب والسب.

عملية التوقيف جاءت على إثر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان ذات المصالح تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد بلحاج من توقيف شخص بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، المتبوع بالتهديد بالضرب والسب والشتم والتحطيم العمدي لملك الغير”.

وفقا لذات البيان فقد جاءت العملية “بعد تقدم أحد المواطنين إلى مقر الفرقة لرفع شكوى ضد سائق شاحنة بمقطورة قام بالاعتداء عليه والتوقف وسط الطريق معرقلا حركة المرور، حيث قام بتهديده بالضرب عن طريق عصى خشبية مع سبه وشتمه المتبوع بالتحطيم العمدي أمام أفراد عائلته، الذين كانوا برفقته بالسيارة”، وذلك فضلا عن تداول مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوثق هذه الحادثة.

وعلى إثر ذلك تم “فتح تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية والاستعانة بمنظومة المراقبة بالفيديو للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، ليتم تعريف الشاحنة وتوقيف السائق في ظرف وجيز. وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة”.