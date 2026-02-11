توقيف شخص يروج المؤثرات العقلية أمام المؤسسات التربوبة بالدرعان
بقلم هشام قاسمي
تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الذرعان التابعة لأمن ولاية الطارف، بحر الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشخص ينشط في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة اكستازي بمحاذاة مؤسسة تربوية بالذرعان ولاية الطارف.
العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن ضبط 428 كبسولة مؤثرات عقلية من مختلف الانواع و مخدرات صلبة من نوع اكستازي و مبلغ مالي قدره 72500دج من العائدات الاجرامية.
تم تقديم المشتبه فيه، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان في الطارف، عن قضية حيازة المؤثرات العقلية و مخدرات صلبة بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.
