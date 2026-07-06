توقيف عصابة تضُم أفارقة اختطفت شخصًا بـ” أرديس” لطلب فدية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش لأمن ولاية الجزائر، بحر هذا الأسبوع، من توقيف شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص من بينهم 3 رعايا أفارقة، عن جناية الاختطاف لغرض الحصول على فدية. وكلّلت العملية بحجز 3 أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير ومركبتين استعملتا في الجريمة.

وكشف بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الاثنين أن ملابسات القضية انطلقت إثر تلقي الفرقة نداءً من قاعة العمليات. مفادها تعرض شخص لاعتداء متبوع باختطاف من قبل مجموعة إجرامية مجهولة الهوية والعدد. كانوا على متن مركبة على مستوى حظيرة لركن السيارات أمام المركز التجاري أرديس بالمحمدية.

وأفضت التحريات المعمقة التي باشرتها عناصر الفرقة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، باستغلال الوسائل التقنية، إلى تحديد مكان احتجاز الضحية والكشف عن هوية المشتبه فيهم البالغ عددهم أربعة أشخاص من بينهم ثلاث رعايا أجانب، تم توقيفهم تباعا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضية تكوين جماعة إجرامية بهدف ارتكاب جناية اختطاف واحتجاز شخص عن طريق العنف والتهديد والاستدراج، جناية ممارسة التعذيب على شخص، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة .

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