توقيف فتاتين لإهانتهما دركياً أثناء تأدية مهامه بعين البنيان

وجهت محكمة الشراقة تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه لفتاتين تدعيان “ب.ر” و”ط. ك”. على خلفية اعتدائهما لفظيا على أعوان الدرك الوطني إثر ضبطهما في وضع مخل بالحياء رفقة شخص غريب داخل سيارة في دورية تفتيشية ليلا بعين البنيان.

وجاء توقيف المتهمتين من قبل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني “بالومبيتش”. على إثر دورية تفتيشية الساعة الواحدة ليلا. وهما على متن سيارة لشخص مجهول، تم ضبطهم في وضعية مخلة بالحياء. وتم تحويلهم إلى مركز الأمن حيث عارضتا، وقامتا بتوجيه عبارات سب وشتم ضد الدركي. وعليه تم تحويل تهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه.

اعترفت المتهمتان خلال محاكمتهما بتهمة السب وإهانة القوة العمومية، حيث أكدت المتهمة الأولى “ب.رميساء” أنها فعلا تلفظت بعبارات سب لكن لم تكن موجهة للدركي. فيما أكدت الثانية أنها فعلا شتمت الدركي لانه حاول دفعها لتصعد على متن المركبة خلال تحويلها لمركز الأمن.

وعليه تأسست وزارة الدفاع الوطني من خلال ممثلها القانوني طرفا مدنيا في الملف. وطالب بضرورة توقيع عقوبة ردعية في حق المتهمتان مع إلزامهما بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويض عن الضرر للضحية ونفس القيمة لوزارة الدفاع.

ليلتمس وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الأولى. وشهرين حبسا نافذا مغ و 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الثانية.

لتدينهما المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد المتهمة الأولى وإيداعها الحبس. كما تم إدانة المتهمة الثانية بشهرين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية. مع إلزامهما بدفع مبلغ 100 ألف دج تعويض عن الضرر لكل واحد من الأطراف المدنية.

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