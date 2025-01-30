توقيف مركبة محمّلة بالمعدن الأصفر على الطريق الوطني رقم 01 ببريان

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان من توقيف مركبة نفعية محمّلة بكمية معتبرة من المعدن الأصفر. وذلك إثر معلومات مؤكدة تفيد بوجود مركبة متجهة نحو مدينة الأغواط تنقل هذه المادة الثمينة.

تم وضع نقطة مراقبة على مستوى المنطقة المسماة “السودان” بالطريق الوطني رقم 01، حيث تم توقيف المركبة المشبوهة. وبتفتيشها عُثر على كمية من المعدن الأصفر مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي، موضوع على شكل رزم صغيرة بأوزان مختلفة.

جرى اقتياد السائق إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببريان لمواصلة التحقيق. وبعد فتح الرزم ومعاينتها، وبالاستعانة بأحد بائعي المجوهرات ببلدية بريان. تم تحديد الوزن الإجمالي للمعدن المضبوط بـ 888,18 غراماً.

وقد فتحت الجهات الأمنية تحقيقا معمقًا لكشف ملابسات القضية وتحديد مصدر ووجهة هذه الكمية المحجوزة.