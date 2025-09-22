توقيف مسافر أخفى مبلغًا من العملة الصعبة لتهريبه عبر المطار

أوقفت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين يوم أمس، مسافر وهو بصدد التنقل إلى تركيا. متلبسا بحيازة مبلغ مالي من العملة الصعبة، ضبط بين أمتعته بداخل الحقيبة التي كان يصطحبها معه.

بحيث تبين بعد التفتيش اليدوي للحقيبة أن المتهم تعمّد إخفاء المبلغ المالي المقدّر ب 120 ألف أورو، لأجل تهريبه عبر المطار. مستعملا طرقا تدليسية من خلال توزيع المبلغ في 3 أكياس بلاستيكية بطريقة محكمة، وبعدما طلب منه استظهار السند البنكي الذي يجيز له حيازة هذا المبلغ، اتضح بأنه مبلغ غير مصرّح به بالبنك.

وفي جلسة المحاكمة التي عقدتها محكمة دار البيضاء اليوم الإثنين ،مثل المتهم “ح. محمد الأمين” وفقا لإجراءات المثول الفوري. لمواجهة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. حاول المتهم إنكار ما نسب إليه مصرحا لرئيس الجلسة بأن المال الذي ضبط بحوزته صرحّ به أمام البنك، وتم تسليمه الوثيقة غير أنه نسي حملها معه قبل التوّجه إلى المطار.

وبالمقابل واجه القاضي المتهم بالحقائق التي يحاول بعض المسافرين في كل مرة الإعتراف بها، لتعمّدهم إخفاء مبالغ مالية من العملة الصعبة بطرق احتيالية. لأجل الإستفادة من مبلغ 7500 أورو الذي تم تحديده من طرف السلطات الجزاٍئرية ضمن إجراءات السفر المعمول بها مؤخرا. حيث يتسنى لكل مسافر حيازة هذا المبلغ مرة في السنة .

وأمام ماورد من معطيات إلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ضع مبلغ المخالفة. قبل أن يقرر القاضي إدانة المتهم بـ6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ. في حق المتهم مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج. مع إلزامه بأداء نفس القيمة المالية كتعويض للخزينة العمومية جبرا بالأضرار اللاحقة.

