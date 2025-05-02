توقيف 22 شخصاً وحجز 2822 قرصاً مهلوساً وكمية من المخدرات

تـمكنت وحدات الـمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر في أربع عمليات متفرقة على مستوى إقليم كتيبة الشراقة من وضع حد لنشاط هذه الشبكات الإجرامية التي تقوم بترويج السموم والإخلال بالسكينة العمومية.

العملية الأولى قامت بها فرقة الأمن والتحري بأولاد فايت حيث تم توقيف 04 أشخاص من بينهم إمرأة وحجز 777 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء مع حجز مبلغ مالي قدره 82000دج ووسيلة النقل.

أما العملية الثانية عالجتها الفرقة الإقليمية بالشراقة بتوقيف 10 أشخاص مع حجز 161 قرص مهلوس، 75غ كيف معالج و18غ كوكايين وأسلحة بيضاء.

كما عالجت ذات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالـمنظر الجميل قضية ذات صلة تم فيها توقيف 6 أشخاص مع حجز 789 قرص مهلوس ومبلغ 137000دج.

وفي ذات السياق قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين البنيان من توقيف شخصين وحجز 1095 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 10000دج عائدات الترويج.