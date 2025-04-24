توقيف 3 أفارقة من بينهم امرأة من جنسية مالية بعد طرحهم أوراقاً نقدية مزوّرة بالدولار

أوقفت مصالح الأمن بالجزائر العاصمة 3 أفارقة، من بينهم امراة من جنسية مالية، ويتعلق الأمر بكل من “ج.م”، “إ.ك “، “أ.ك”، بعد أن عثر بحوزتهم على أوراق نقدية بالدولار مزوّرة مع طرحها للتداول. إلى جانب متابعتهم بالدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وإنشاء وكر لممارسة الدعارة.

المتهمون تم تقديمهم بموجب إجراءات المثول الفوري، اليوم الخميس، أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس. بعد توقيفهم من قبل مصالح الأمن انطلاقا من معلومات حول نشاطهم الإجرامي.

ووُجّهت لهم تهم تتعلق بطرح أوراق نقدية مزورة للتداول والتزوير واستعمال المزور. وجنحة إنشاء وكر لممارسة الدعارة. وجنحة الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وقد تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي بقيمة 500 دولار مزوّر، و 8 واقيات ذكرية. وكذلك بعض المحجوزات يستخدمونها في ممارسة الفسق والدعارة.

فيما التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية نافذة بقيمة أربع مرات المبلغ المزور.