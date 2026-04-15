توقيف 34 شخصا مشتبهًا بهم في ارتكاب أعمال شغب وتخريب بملعب الكاليتوس الجديد

أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة 34 شخصا مشتبهًا بهم في ارتكاب أعمال عنف وتخريب بملعب الشهيد مولود زروقي بالكاليتوس. عقب نهاية المقابلة الكروية التي جمعت فريق اتحاد الحراش بنظيره جمعية وهران ضمن فعاليات بطولة القسم الثاني هواة.

وأوضح بيان صحفي لشرطة العاصمة، اليوم الأربعاء، أن الوقائع تعود الى تاريخ 10 أفريل الجاري، بملعب الشهيد زروقي مولود بالكاليتوس.

وعلى إثر أحداث الشغب التي شهدتها المقابلة الكروية التي جمعت فريق اتحاد الحراش بنظيره جمعية وهران ضمن فعاليات بطولة القسم الثاني هواة، بتاريخ 2026/04/10، بملعب الشهيد رزوقي مولود بالكاليتوس، أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 34 شخصا مشتبها فيهم.

وحسب المصدر ذاته، تم توقيف المناصرين بعد ثبوت تورطهم في أحداث الشغب والتخريب التي طالت المدرجات.

إذ تمّ تسجيل إتلاف كليّ لجل كراسي الملعب، السياج الحديدي التابع للمنشأة الرياضية ومحيط الملعب. بالإضافة إلى القاعة الشرفية المخصصة لاستقبال الزوار. وورشتين تابعتين للملعب، وتحطيم زجاج النوافذ، تلته محاولة اجتياح واقتحام أرضية الميدان بالعنف.

واستكمالا لإجراءات التحقيق، تمّ تقديم المشتبه فيهم بتاريخ 14 أفريل 2025، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش.