توقيف 4 قنوات تلفزيونية خاصة عن البث لمدة 48 ساعة لهذا السبب 

قررت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري توقيف قناة البلاد، قناة الوطنية، قناة الحياة، وقناة الشروق، عن البث.

وسيكون ذلك ابتداء من الساعة 30:22، بتوقيت الجزائر، من تاريخ اليوم، السبت 16 أوت 2025، ولمدة ثمان وأربعين (48) ساعة متصلة.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على التسجيلات والمواد المنشورة، وتثبت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من وقوع إخلالات مهنية فادحة.

واكدت السلطة أن التوقيف يشمل كل من البث الفضائي والبث الرقمي المباشر، مع حظر تحميل أوإعادة نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية خلال مدة التوقيف.

والسحب الفوري لجميع المضامين المخالفة من المواقع والمنصات الاجتماعية والقنوات الرقمية التابعة.

وتمثلت الاختلالات في استجواب جرحى داخل مرافق الاستعجالات والإنعاش، وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الصدمة.

وبث صور وأصوات صادمة من دون تنبيه مسبق، والسعي لتعظيم مؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي على حساب كرامة المواطن وخصوصيته.

كما تطلب السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي (TDA) التنفيذ الفوري لقرار التوقيف المؤقت، عبر وقف بث القنوات التلفزيونية المعنية على جميع الحوامل والشبكات التي تديرها، ابتداء من التوقيت المبلغ ولمدة 48 ساعة.