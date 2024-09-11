توقي يغلق ميركاتو “السيسكاوة”

أعلنت إدارة اتحاد خنشلة، رسميا عن تعاقدها مع متوسط الميدان، بدر الدين توقي، قادما من مولودية الجزائر.

وكشفت إدارة “السيسكاوة”، أنها نجحت في التعاقد مع صاحب الـ 24 ربيعا. قبل ساعات فقط عن غلق الميركاتو الصيفي، الذي انتهى منتصف ليلة أمس الثلاثاء.

للإشارة، فإن توقي، كان غير مرغوب فيه، في ناديه السابق مولودية الجزائر. الذي اضطر لفسخ عقده من طرف واحد، تمهيدا لتأهيل الوافد حديثا، آندي ديلور، بعدما رفض اللاعب في وقت سابق، كل المقترحات بخصوص فسخ عقده وديا.