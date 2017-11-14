توقّع انخفاض الطلب العالمي على النفط الأشهر القادمة

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، إنه من المرجّح انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الأشهر القادمة .

و ارجعت هذا لارتفاع درجات الحرارة، مما قد يدفع السوق صوب تسجيل فائض في النصف الأول من العام القادم.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في تقريرها الشهري بمقدار 100 ألف برميل يوميا للعامين الحالي والمقبل .

إلى 1.5 مليون برميل يوميا في 2017 و1.3 مليون برميل يوميا في 2018.

وقالت إن التوترات في الشرق الأوسط وتوقف الإمدادات في مناطق مثل نيجيريا والعراق .

ما رفع أسعار النفط فوق 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2015.

بينما هبطت المخزونات العالمية، مما دفع الكثير من مراقبي السوق إلى رفع توقعاتهم للأسعار.

وقالت الوكالة استنادا إلى سيناريو يتم فيه الإبقاء على المستويات الحالية لإنتاج أوبك.

فإن سوق النفط تواجه تحديا صعبا في الربع الأول من 2018.

حيث من المتوقع أنّ يتجاوز المعروض الطلب بواقع 600 ألف برميل يوميا.

على أن يلي ذلك فائض آخر أقل قدره 200 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من 2018.