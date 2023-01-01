قناة النهار توقّع بعض الأمطار على شمال البلاد .. التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 01 جانفي 2023 - 10:52 الشتاء شارك غرِّد أرسل 80 0 توقّع بعض الأمطار على شمال البلاد .. التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ymAsX اقرأ أيضا "الهااتف البسيط أو "الحطبة" .. قصة صمود أمام هواتف "السمارت فون قناة النهار 23 ديسمبر وزير التجارة : الكثير من الدول يصلها "تمرنا" بغير العلامة الجزائرية قناة النهار 27 ديسمبر المشتبه فيها الرئيسية في قضية 32 مليار تبكي:"مكّاش لي مايحبش الدّراهم كان حلمي نسافر وندمت كي سرقت" قناة النهار 15 ديسمبر نصر الدين قمريش: أصبح صوت الجزائر مسموع في كل أنحاء العالم وتنظيم "الشان" سيعود بالفائدة علينا قناة النهار 24 ديسمبر وضعية مستقرة على أغلب ولايات الوطن التفاصيل قناة النهار 26 ديسمبر "زهرة: "دخلت لمحو الامية وبديت نقرا ورحت نصلي التراويح بالواقفة قناة النهار 21 ديسمبر زين عامر: المنتخب الأرجنتيني لعب كجيش اليوم قناة النهار 18 ديسمبر صريح جدا: "إتق شر من أحسنت إليه".. ما مدى صحة هذه المقولة عند الجزائريين قناة النهار 20 ديسمبر مشاهد مهيبة وحضور غفير لتشييع جثـ.ـامين الضـ.ـحايا التسعة في حـ.ـادث مرور المسيلة قناة النهار 15 ديسمبر ضبط شاحنة بها أكثر من 10 آلاف وحدة خمر بوهران قناة النهار 12 ديسمبر