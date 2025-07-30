توقّف مباراة مولودية الجزائر و الأولمبي الباجي لهذا السبب !

توقفت المباراة الودية التي جمعت مولودية الجزائر بنظيره الأولمبي الباجي، والتي أقيمت بمركب عين دراهم، اليوم الأربعاء، في شوطها الثاني، بعد قرار الفريق التونسي الانسحاب من اللقاء.

وجاء انسحاب الأولمبي الباجي “حسب بيان إدارة مولودية الجزائر على الصفحة الرسمية على الفايسبوك”، احتجاجًا على عدم السماح بدخول جماهيره إلى مدرجات الملعب، بعد رفض الجهات الأمنية التونسية الترخيص بذلك، لأسباب تنظيمية وأمنية. وهو ما اعتبره الفريق التونسي إخلالًا بشروط إجراء اللقاء.

ورغم تمسك إدارة ولاعبي مولودية الجزائر بمواصلة المباراة وإتمامها كما كان مخططًا، إلا أن الفريق التونسي غادر أرضية الميدان، ما اضطر الطاقم التحكيمي إلى إعلان نهاية اللقاء قبل أوانه.

ويُنتظر أن يصدر الفريقان توضيحات رسمية في الساعات المقبلة بشأن حيثيات ما جرى، خاصة وأن المباراة كانت تندرج ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.