توكلوا واعزموا.. ولا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله

ولا تنسوا الدعاء

سنستأنف الكفاح، وسيسعدنا أن نكافح، وسنبعث بالكفاح بعثاً آخر، فيزخر بإذن الله ببداية جديدة، فالحياة في نهاية المطاف تغلب، وإن بدا غير ذلك والبشر راشدون مهما ارتبكوا أو اضطربوا أو تعثرت خطواتهم،

والنهايات ليست نهايات، لأنّها تتشابك ببدايات جديدة، أرمِ أحلامك في الفضاء كما ترمي طائرة ورقية، فأنت لا تعرف ما الذي ستعود به من جديد.

“اللهم أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمورنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولنا ولا منجا منك إلا إليك آمنَّا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إنَّا في كل يوم في ذمتك وجوارك، اللهم إنَّا نستودعك ديننا وأنفسنا ودنيانا وآخرتنا، ونعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعًا، ونعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده”