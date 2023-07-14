تولوز مهتم بالتعاقد مع عمورة

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، عن دخول الدولي الجزائري ولاعب نادي لوغانو السويسري، ضمن مخططات نادي تولوز الفرنسي.

وحسب ماكشفه الإعلامي الفرانكو الجزائري نبيل جاليت، عبر حسابه الرسمي على تويتر، فإن نادي تولوز رفقة العديد من الأندية الأوروبية، مهتمون بالتعاقد مع لاعب الوفاق السابق عمورة.

وأوضح المصدر، أن نادي تولوز، قد يقدم عرض لنادي لوغانو السويسري بشأن التعاقد مع اللاعب الجزائري عمورة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.