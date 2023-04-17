تولوز يعطل انتقال شايبي إلى “البوندسليغا”

توصل الدولي الجزائري، فارس شايبي، إلى اتفاق رسمي، مع أحد الأندية الألمانية، إلا أن إدارة فريقه تولوز الفرنسي، عطلت الصفقة.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية صادرة اليوم الثلاثاء، بأن الدولي الجزائري. الذي سجل 5 أهداف وصنع 4 في 29 مباراة، اتفق قبل أيام مع نادي ينشط في “البوندسليغا” غير أن الصفقة سقطت في الماء.

وفي هذا الصدد، أفاد موقع “فووت ميركاتو” بأن شايبي. المرتبط بعقد مع تولوز، إلى صيف 2025، توصل الى اتفاق شفوي مع نادي أنتراخت فرانفورت الالماني.

قبل أن يضيف المصدر ذاته، بأن الشروط المالية المترتفعة، التي وضعتها إدارة تولوز، جعلت مسؤولي النادي الألماني، يحولون أنظارهم، نحو لاعب نادي أف سي بال، والمنتخب السويسري، زكي أمدوني.