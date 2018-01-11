توليد قاصر في 16 من عمرها وتوجه أصابع الإتهام لشقيقها في سطيف

تعود تفاصيل القضية إلى عشية اليوم أين اهتزت بلدية موكلان الواقعة شمال عاصمة الولاية على وقع خبر توليد قاصر عن عمر 16 سنة،

بعدما اشتكت من آلام حادة على مستوى البطن أين خضعت للكشف بقاعة متعددة الخدمات لموكلان على اعتبار عسر هضمي سبب لها انتفاخ،

ليتم اكتشاف الكارثة على أنها حامل في شهرها التاسع، ليتم اخطار الدرك الوطني من طرف ادارة الصحة الجوارية بالمنطقة على جناح السرعة،

فحسب مصادرنا حولت القاصر إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية السعيد لعوامري،ببوقاعة ليتم توليدها بشكل طبيعيا وضع مولود الصبية في صحة جيدة.

في حين دخلت العائلة في سلسلة من الأسئلة عن نسب المولود المجهول، كما أكد نفس المصدر للنهار تي في.

كما أكد ذات المصدر، أن الضحية بعد خروجها من غيبوبة الولادة والألم وجهت أصابع الاتهام الى شقيقها،

في حين فتحت مصالح الدرك الوطني محل اختصاص تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية

وللإشارة فان ولادة القصر على شكل مشابه ومغاير بولاية سطيف، سيما المناطق المعزولة والنائبات أصبح يستوجب منا دق ناقوس الخطر.