توماس فرانك: “بن رحمة انتقل للسرعة القصوى منذ استئناف المنافسة”

أثنى مدرب نادي برينتفورد الإنجليزي، توماس فرانك، على لاعبه سعيد بن رحمة، بالنظر للعروض التي قدمها طيلة الموسم الجاري، وبالخصوص منذ استئناف المنافسة.

وصرح توماس فرانك، للصحافة الإنجليزية: “يجب أن أعترف أن بن رحمة قدم موسم جيد، وبعد فترة توقف المنافسة بسبب كورونا، انتقل بوضوح للسرعة القصوى”.

وأضاف: “لقد تألق بشكل ملفت في الأربع مباريات الأخيرة، أين أصبح أكثر دقة في التمريرات، وفي لمسته الأخيرة”.

وتابع توماس فرانك: “يجب أن أهنئه على العمل الكبير الذي يقوم به، وعليه المواصلة، لأننا سنكون في أفضل حال، إذا استمر في تسجيل ثلاثة أهداف في كل مباراة”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، سجل ثلاثية في آخر مباراة له رفقة برينتفورد، في مرمى ويغان، سمحت لفريقه باحتلال المركز الثالث في ترتيب الشامبين شيب، واقترابه أكثر من ضمان الصعود للبريميرليغ.