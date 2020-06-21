توماس فرانك: “بن رحمة صنع الفارق أمام فولهام”

الرياضة
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توماس فرانك: “بن رحمة صنع الفارق أمام فولهام”
بقلم كريم.تيغرمت

أرجع مدرب نادي برينتفورد الإنجليزي، توماس فانك، الفضل الكير في الفوز الذي حققه فريقه أمام نادي فولهام، للدولي الجزائري سعيد بن رحمة.

وقال توماس فرانك، في تصريح للصحافة الإنجليزية: “بن رحمة لعب مباراة جيدة، رغم أنها كانت صعبة”.

وأضاف مدرب برينتفورد: “كنت أنه قادر على صنع الفارق في أي لحظة، وأنا سعيد جدا بالهدف الذي سجله، وبالتمريرة التي قدمها في المباراة”.

وتابع: “لقد قام بعمل كبير، كان صبورا طيلة المباراة، وجعل المنافس ينسى وجوده في منطقة العمليات ليغتنم الفرصة في الوقت المناسب، وهذا ما عملنا عليه خلال التدريبات، وبن رحمة أحسن تطبيقها على الميدان”.


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