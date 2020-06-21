توماس فرانك: “بن رحمة من أفضل لاعبي الشامبين شيب”

أثنى مدرب نادي برينتفورد الإنجليزي، توماس فرانك، على لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، معتبرا إياه أحد أفضل لاعبي الشامبين شيب.

وصرح توماس فرانك، للصحافة الإنجليزية، أمس السبت، عقب فوز فريقه على فولهام: “بن رحمة لاعب جد مهم في تشكيلة الفريق”.

وأضاف: “هو يعد من أفضل لاعبي الشامبين شيب، وندرك أنه من أجل تحقيق حلمنا في الصعود، يجب أن يكون اللاعبون مثل بن رحمة في أفضل أحوالهم”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، منح الفوز أمس السبت لنادي برينتفورد، على حساب فولهام، بعد تسجيله لهدف، ومنحه لتمريرة حاسمة.