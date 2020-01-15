توماس فرانك يغلق الباب في وجه بن رحمة

أبدى مدرب نادي برينتفورد الإنجليزي، توماس فرانك، رفضه القاطع لرحيل لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، خلال الميركاتو الستوي الجاري.

وصرح توماس فرانك، خلال ندوته الصحفية: “بن رحمة، لاعب جد مهم بالنسبة لنا في تشكيلة الفريق، ولا يمكننا الحديث عن مغادرته في الوقت الحالي”.

وأضاف: “تحدث مع اللاعب، وأبدى لي ارتياحه في الفريق، خاصة بعد بدايته القوية هذا الموسم، ويريد مواصلة المغامرة معنا”.

وتابع: “هدفنا تحقيق الصعود هذا الموسم، وبن رحمة يريد تسجيل اسمه في تاريخ الفريق، بالمشاركة في تحقيق الصعود”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يتواجد محل أطماع العديد من الأندية الإنجليزية، بالنظر لبروزه بقوة هذا الموسم رفقة ناديه برينتفورد، ضمن الشامبيون شيب الإنجليزية.