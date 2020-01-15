توماس فرانك يغلق الباب في وجه بن رحمة

الرياضة
  • -
  • 0
توماس فرانك يغلق الباب في وجه بن رحمة
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى مدرب نادي برينتفورد الإنجليزي، توماس فرانك، رفضه القاطع لرحيل لاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، خلال الميركاتو الستوي الجاري.

وصرح توماس فرانك، خلال ندوته الصحفية: “بن رحمة، لاعب جد مهم بالنسبة لنا في تشكيلة الفريق، ولا يمكننا الحديث عن مغادرته في الوقت الحالي”.

وأضاف: “تحدث مع اللاعب، وأبدى لي ارتياحه في الفريق، خاصة بعد بدايته القوية هذا الموسم، ويريد مواصلة المغامرة معنا”.

وتابع: “هدفنا تحقيق الصعود هذا الموسم، وبن رحمة يريد تسجيل اسمه في تاريخ الفريق، بالمشاركة في تحقيق الصعود”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يتواجد محل أطماع العديد من الأندية الإنجليزية، بالنظر لبروزه بقوة هذا الموسم رفقة ناديه برينتفورد، ضمن الشامبيون شيب الإنجليزية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=756768

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com