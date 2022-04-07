توماس مولر:”:  يجب أن ننتقم في مباراة الإياب “

عبر توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونيخ عن خيبة أمله بعد الخسارة أمس الأربعاء ضد فياريال، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر بايرن ميونخ بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جرى على ملعب لاسيراميكا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وصرح مولر بعد نهاية اللقاء: “سنتقبل النتيجة 1-0، نحن نعلم أن الأمور كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير”.

“وعلينا أن نقدم الكثير من الاحترام لخصمنا”.

وأضاف:” الآن نحن بحاجة إلى الاستعداد لمباراة الإياب، وعلينا الانتقام في مباراة العودة الثلاثاء القادم”.

كما أوضح مولر: “لم ننجح في تقديم الأداء الذي أردناه، نحن نتقبل الخسارة، ربما لكانت النتيجة أكبر إذا ساءت الأمور”.

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