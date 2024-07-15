توماس مولر يعتزل اللعب دوليا مع ألمانيا

أعلن النجم الألماني، توماس مولر، الفائز بكأس العالم لكرة القدم في 2014 مع “المانشافت”، اعتزاله اللعب الدولي.

وأكد مولر، في مقطع فيديو نشره اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، انتهاء مشواره مع المنتخب الألماني.

وقال لاعب بايرن ميونيخ: “بعد قرابة 14 عاما، و131 مباراة دولية، قررت إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الألماني”.

وواصل توماس مولر: “أودّ أن أشكر كل الجماهير وأعضاء المنتخب الوطني.. شكراً لدعمكم طوال السنوات الماضية”.

وجاء إعلان مولر، عن اعتزاله دوليا، بعد اختتام بطولة “يورو 2024” التي احتضنتها ألمانيا، وتوج بلقبها المنتخب الاسباني على حساب نظيره الانجليزي.

وكان المنتخب الألماني، قد ودّع البطولة الأوروبية، من دور الثمائية، عقب هزيمته على يد بطل النسخة منتخب اسبانيا.