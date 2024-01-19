توميسانغ يودع أنصار إتحاد الجزائر

ودع لاعب إتحاد الجزائر السابق، الدولي البوتسواني، توميسانغ أوريبوني، أنصار فريقه السابق، بعد إلتحاقه مؤخرا بصفوف نادي الجيش الملكي المغربي.

وكتب لاعب الجناح السابق للإتحاد، توميسانغ اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”:”شكرًا جزيلاً لمجلس إدارة نادي الإتحاد، والطاقم التدريبي وزملائي في الفريق، وبالطبع للجماهير”.

وأضاف تومي:” شكرًا لكم على هذه التجربة التي جعلتني عضوا في عائلة كبيرة، لقد كنت سعيدًا جدًا هنا، شعرت وكأنني في بيتي”.

وأكد توميسانغ:”لقد كان من دواعي سروري وشرف لي أن ألعب لهذا النادي والفوز بلقبي كأس الكونفدرالية وكأس السوبر، وكذلك المشاركة في أحد أفضل الدوريات في كرة القدم”.

وختم توميسانغ:” لقد قمت بالاختيار الصحيح باللعب في الإتحاد، وأغادر معي ذكريات رائعة لا تنسى، أقول وداعًا وأنا راضٍ جدًا عن هذه المرحلة من مسيرتي، وأنا أيضًا متحمس جدًا للمرحلة التالية التي تبدأ،

شكرا لك ونتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل.