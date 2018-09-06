توم سانتفيت: “الجزائر هي المرشحة لتصدر المجموعة الرابعة”

تحدث المدرب البلجيكي لمنتخب غامبيا توم سانتفيت عن صعوبة المواجهة التي تنتظره أمام المنتخب الجزائري يوم السبت المقبل في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأجرى توم سانتفيت حوارا مطولا لتلفزيون النهار من العاصمة الغامبية بانغول اليوم الخميس والذي جاء فيه:

“أنا سعيد جدا بظروف التربص لحد الآن، كل اللاعبين حاضرون خلال هذا التربص، وقد تدربنا ثلاث مرات إلى حد الآن، أعتقد أننا جاهزون..كما نعلم أن الجزائر تملك منتخب قوي ، وهذا ما يؤشر لمباراة صعبة لكننا واثقون من تأدية مباراة جيدة”.

وأضاف: “لأول مرة أجتمع باللاعبين، فلا يخفى عليك أنني أشرف على العارضة الفنية للمنتخب الغامبي منذ 6 أسابيع فقط، لكن لا يوجد أي تحضيرات خاصة لمواجهة الجزائر، لأننا نحضر بنفس الطريقة التي نواجه فيها منتخبي الطوغو أو البينين، فنحن محترفين ويجب أن نكوجو جاهزين لكل مباراة”.

وبخصوص التحضيرات التي أعدها لمواجهة السبت المقبل أمام المنتخب الجزائري قال:

“المدرب السابق هو الذي قاد منتخب غامبيا أمام البينين، وأنا بدوري ستكون مباراتي الأولى، وبطبيعة الحال سيكون هناك تغييرات فكل مدرب لديه خطته وأفكاره، كما أن مواجهة منتخب من حجم الجزائر تجعلك تدرس نقاط القوة ونقاط الضعف من أجل الفوز ”

ورشح المدرب البلجيكي المنتخب الجزائري لتصدر المجموعة الرابعة التي تظم كل من الطوغو، البينين، وغامبيا موضحا:

“بالنسبة لي المنتخب الجزائر هو المرشح لتصدر المجموعة، لكن كل المنتخبات يمكنها الفوز، حتى الطوغو والبينين يمكنهما الفوز والتأهل إلى الكان، نحن الفريق الوحيد الذي لم يسبق له التأهل، والذي لم يحقق أي فوز منذ 5 سنوات، لذلك الجزائر تعتبر أفضل فريق في المجموعة”.