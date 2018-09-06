توم سانتفيت: “سنستغل التوتر الذي يعاني منه منتخبكم”

إعتبر المدرب البلجيكي لمنتخب غامبيا توم سانتفيت أن الفوز أمام المنتخب الجزائري يعتبر معجزة حقيقية، بالنظر إلى فارق المستوى بين المنتخبين.

وأجرى توم سانتفيت حوارا مطولا لتلفزيون النهار من العاصمة الغامبية بانغول اليوم الخميس والذي جاء فيه:

“الكل هنا في غامبيا يتحدث عن الفوز الذي حققوه أمام الجزائر في 2008، لكن اليوم الامور تختلف لأن هناك مدربين جديدين بالإضافة إلى لاعبين جدد، صحيح أننا سنحاول الفوز يوم السبت لكنها ستكون معجزة إذا حققنا الفوز أمام منتخب كبير من حجم الجزائر، لكننا سنحاول إستغلال التوتر الذي يعاني منه منتخبكم الذي يعتبر مطالبا بالفوز خلال هذه المواجهة”.