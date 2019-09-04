“توم كروز” يثير الجدل حول ترشحه للإنتخابات الرئاسية الأمريكية

أشارت عدة تقارير إعلامية، إلى نية الممثل الأمريكي “توم كروز”، في خوض الإنتخابات الأمريكية المقبلة “2020”.

وحسب موقع “الفن”، أثار مقطع فيديو مصور، الجدل، وحقق مشاهدات عالية، واعتقد العديد، أن توم كروز، سيقوم بالمشاركة في الإنتخابات الأمريكية.

وضن الأمريكيون، أن النجم الهوليودي، سيكرر تجربة الرئيس الأمريكي الراحل، رونالد ريغان، بالإنتقال من التمثيل إلى مقعد الرئاسة.

ليتبين أن مقطع الفيديو المنتشر، هو محاكاة ساخرة لواقع الإنتخابات الأمريكية، والرجل الذي يظهر في الفيديو ليس توم كروز، بل هو ممثل أمريكي يشبهه فقط.

وتم تركيب الفيديو، على غرار أفلام الحركة والإثارة، وبعض اللقطات مأخوذة من أفلام سابقة لتوم كروز.