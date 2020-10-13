“توم كروز” يصور الجزء السابع من “المهمة المستحيلة” في روما

باشر الممثل الأمريكي، توم كروز في تصوير الجزء السابع من “المهمة المستحيلة” في روما.

بدأ الممثل الأمريكي توم كروز تصوير آخر أجزاء سلسلة “المهمة المستحيلة ” في العاصمة الإيطالية روما.

حيث نقلت وسائل إعلام دولية فيديو يظهر فيها نجم هوليوود مع الممثلة، هايلي أتويل التي تقاسم معه البطولة، في شارع “فوري إمبريالي” الشهير الواقع بين ساحة فينيزيا والكولوسيوم.

وتدور أحداث المشهد حول عملية مطاردة بسيارة ” BMW M5″ سوداء وعدة سيارات للشرطة الإيطالية.

بالإضافة إلى دراجة نارية وشاحنة شرطة تابعة للقوات الخاصة.

الفيلم الجديد “مهمة مستحيلة” يعد الجزء السابع من سلسلة الأفلام التي لاقت رواجا كبيرا.

وأفاد مكتب مدينة روما فى بيان صحفي أنه ووفقا للبيانات التى قدمتها شركة الإنتاج الأمريكية،

فإن تكاليف الإنتاج فى إيطاليا قدرت بـ 35 مليون دولار، وسيتم إنفاق أكثر من 18 مليون دولار في مدينة روما.