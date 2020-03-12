توم هانكس وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا

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توم هانكس وزوجته ينضمان لقائمة المشاهير المصابين بكورونا
بقلم خالد دحماني

كشف الممثل والمخرج الأمريكي، توم هانكس، عبر “تويتر”، أنّه وزوجته الممثلة، ريتا ويلسون، أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.

وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، وزوجته في أستراليا يعدان لفيلم جديد عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.

لينضم الممثل الأمريكي وزوجته إلى قائمة من المشاهير أصابها الفيروس القاتل، من بينهم نجم جوفنتوس الإيطالي، دانييلي روغاني، ورئيس الأركان الإيطالي، الجنرال، سالفاتوري فارينا، ومالك نادي أولومبياكوس اليوناني، إيفانغيلوس ماريناكيس، وأخرين.


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