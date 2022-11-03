تونالي:”بن ناصر هو النقطة المرجعية في المجموعة وأتمنى تجديد عقده”

تحدث لاعب ميلان الإيطالي، ساندرو تونالي، عن زميله بالفريق، الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، بعد نهاية لقاء سالسبورغ برابطة الأبطال.

ونقل موقع كالتشيو ميركاتو، تصريحات تونالي عقب فوز الميلان وتأهله لثمن نهائي رابطة الأبطال، أمس الأربعاء:”بن ناصر هو النقطة المرجعية لنا في المجموعة”.

وأضاف تونالي:”بن ناصر يمنحنا الكثير من الوقت بالكرة و كثيرا ما نبحث عنه داخل الملعب”.

وتابع اللاعب تونالي:”تجديد عقده؟ لا أعرف شيئا عن التجديد لكن اتمنى ان يتوصلوا الى اتفاق لأنه بخير هنا معنا و نتمنى له التوفيق”.