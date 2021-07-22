تونالي: “بن ناصر مثال لأي لاعب وهو يساعدني كثيرا”

أشاد “ألساندرو تونالي” لاعب “ميلان” بزميله في الفريق “اسماعيل بن ناصر” مؤكدا أنه مثال لأي لاعب، كما أنه يساعده كثيرا رفقة الإيفواري “فرانك كيسي” خاصة أنه يلعب في منصبهما.

وقال “تونالي” في تصريحاته: “لقد تعلمت الكثير من بن ناصر وكيسي، لقد ساعداني كثيرا خاصة في التدريبات، هما يعتبران مثلان للنجاح هنا في ميلان”.

يذكر أن إدارة “الروسونيري” قررت في هذه الصائفة شراء عقد اللاعب “تونالي” بعد أن لعب الموسم الماضي معارا، ويريد “مالديني” من اللاعب الإيطالي أن يقدم ارقى مستوياته في هذا الموسم.